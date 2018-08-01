18:01
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Яка дієта уповільнює процес старіння

714 Читать новость на русском
Яка дієта уповільнює процес старіння
Яка дієта уповільнює процес старіння / Фото з відкритих джерел

Зі слів дієтологів, кетогенна дієта має чимало переваг, зокрема, такий раціон уповільнює старіння.

Кетогенна дієта була розроблена з метою локалізації та лікування епілептичних нападів у дітей, і вона справді довела свою ефективність, передає Spacecoastdaily.

Читайте також: Дієтолог розповіла, чому холодець і бульйон не допоможуть вилікувати суглоби

Потім такий режим харчування стали використовувати спортсмени. Дієтологи з США наголосили, що кетогенна дієта є найкращим способом швидко скинути зайву вагу і "заморозити" процеси старіння в організмі.

Кетогенна дієта уповільнює процес старіння

Кетогенна дієта уповільнює процес старіння

Дієта включає різні джерела жирів, обмеження вуглеводів і помірне споживання білка. Медики запевняють, що при такій дієті організм отримує енергію завдяки переробці жирових ресурсів, що призводить до зниження вмісту жиру у тілі загалом.

До раціону кетогенної дієти входять: куряче м'ясо, бульйони, овочі, гриби, сметана і сир, яйця та авокадо. Також потрібно не забувати споживати достатню кількість звичайної води.

Важливо, щоб споживання вуглеводів на добу становило не більше 35-50 грамів. А білок треба їсти з розрахунком – до 1,5 г на кілограм ваги. 

Кетогенна дієта уповільнює процес старіння

Кетогенна дієта допомагає ефективно скинути зайву вагу

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Здорове харчування Дієти Довголіття Ожиріння Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук