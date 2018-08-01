Яка дієта уповільнює процес старіння

Зі слів дієтологів, кетогенна дієта має чимало переваг, зокрема, такий раціон уповільнює старіння.

Кетогенна дієта була розроблена з метою локалізації та лікування епілептичних нападів у дітей, і вона справді довела свою ефективність, передає Spacecoastdaily.

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Потім такий режим харчування стали використовувати спортсмени. Дієтологи з США наголосили, що кетогенна дієта є найкращим способом швидко скинути зайву вагу і "заморозити" процеси старіння в організмі.

Кетогенна дієта уповільнює процес старіння

Дієта включає різні джерела жирів, обмеження вуглеводів і помірне споживання білка. Медики запевняють, що при такій дієті організм отримує енергію завдяки переробці жирових ресурсів, що призводить до зниження вмісту жиру у тілі загалом.

До раціону кетогенної дієти входять: куряче м'ясо, бульйони, овочі, гриби, сметана і сир, яйця та авокадо. Також потрібно не забувати споживати достатню кількість звичайної води.

Важливо, щоб споживання вуглеводів на добу становило не більше 35-50 грамів. А білок треба їсти з розрахунком – до 1,5 г на кілограм ваги.

Кетогенна дієта допомагає ефективно скинути зайву вагу

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