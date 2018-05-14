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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Яка дієта зменшує ризик порушення слуху у жінок

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Середземноморська дієта або DASH
Середземноморська дієта або DASH / medfitrehab.com

Вчені з США вияснили, як особливості харчування впливають на подальший розвиток порушень слуху у жінок.

Науковці дослідили спосіб життя 70 тисяч жінок, а результати опублікували в журналі Journal of Nutrition. У жінок, які вживали більше овочів, фруктів та бобових, рідше розвивалися туговухість та глухота.

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Вчені проаналізували стан жінок, які дотримувалися раціону, близького до однієї з трьох популярних "здорових" дієт: середземноморської дієти AMED (Alternate Mediterranean diet), харчування для профілактики гіпертонії DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) і раціону AHEI-2010 (Alternative Healthy Eating Index-2010), складеного з урахуванням впливу певних продуктів на ризик розвитку хронічних захворювань.

У тих жінок, чий раціон був близький до середземноморської дієти, ризик розвитку середніх або важких форм порушень слуху виявився в середньому на 30% нижче.

Вчені додатково досліджували групу з 33 тисяч учасниць опитувань, які надали докладні дані про стан свого слуху. У цій групі ефективними виявилися всі три "здорові" дієти.

Раціони дієт включають велику кількість овочів і фруктів, бобові, цільнозернові продукти і горіхи.

Середземноморська дієта або DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension – ефективна при гіпертонії. Вона зменшує ризик розвитку депресії, а також естроген-незалежних пухлин молочної залози.

До слова, багато людей часто неправильно доглядають за вушними раковинами. До прикладу, вони використовують вушні палички з бавовни, які можуть погіршити здоров'я вух.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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