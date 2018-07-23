Яка хвороба загрожує жінкам, які не мають сексу

Жінкам небезпечно відмовлятися від сексу, адже їхній організм може отримати різноманітні ускладнення.

На початку минулого століття жінок, яким бракувало інтимних відносин, намагалися лікувати від так званої істерії. Тоді такий стан вважався небезпечним психічним захворюванням, яке потребувало спеціалізованої терапії, передає Ukrhealth.

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Та через кілька століть науковці з'ясували, що жінки страждають не від істерії, а від браку інтимної близькості.

Зокрема, зі слів фахівців з Клініки Майо, жінки, які не займаються сексом, можуть зіткнутися із загрозою атрофії піхви – зменшення розмірів органу або тканин, що супроводжується занепадом їхньої діяльності. При такому розладі стінки органу стають занадто тонкими, піхва зношується.

Завдяки регулярному сексу жінки мають нижчий рівень стресу та знижується ризик атрофії статевого органу

Основними факторами ризику такої атрофії є куріння, відсутність традиційних пологів та брак сексуальної активності. А все тому, що під час сексу зростає кровотік і робить тканини піхви більш еластичними.

До слова, британські науковці додають, що чим більше у житті жінки оргазмів – тим нижчий у неї рівень стресу, який негативно впливає на всі функції організму. А заняття сексом під час жіночого циклу маютю ще й знеболювальну дію.

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