Яка поведінка людини провокує цукровий діабет
Зазвичай цукровий діабет зустрічається у тих людей, що є схильними до нервового стресу, оскільки такі особи намагаються заїсти негативні емоції. Також цю хворобу провокує пасивна життєдіяльність.
Про це розповіла лікар-ендокринолог Олена Михайленко у коментарі ресурсу "Обозреватель".
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"Цукровий діабет поширюється у тих країнах, люди в яких переживають нервовий стрес. Це війни, катаклізми, зниження економічних показників тощо. Це сприяє розвитку цукрового діабету. Запускають діабет уже в дорослому віці нервові стреси, які людина хоче заїсти, отримати "нотку позитиву", – зауважила фахівець.
Водночас вона підкреслює, що харчові продукти стають "тим малим спектром, який підвищує настрій".
"Людина може завдяки продуктам харчування та пасивній життєдіяльності набирати вагу. Це призводить до цукрового діабету другого типу – це діабет надмірної ваги. Основний механізм розвитку діабету в цьому випадку – інсулінорезистентність, нечутливість рецепторів кожної клітини до інсуліну. Інсуліну – начебто з надлишком, але чутливості рецепторів клітин до нього немає", – констатує лікар-ендокринолог.
Як переконує експерт, інсулін є постачальником глюкози до клітин.
Глюкоза є необхідною для нашої життєдіяльності, нервової системи, розумової активності, забезпечення працездатності. Тобто без глюкози ми не зможемо працювати та виконувати свої повсякденні обов'язки. Але річ у тім, якщо багато інсуліну, це свідчить, що рецептори – нечутливі та глюкоза всередину клітини не потрапляє... Буває, коли надлишок глюкози у крові або надлишок інсуліну. Надлишок інсуліну дає харчові пристрасті, людина постійно хоче їсти та споживає висококалорійні продукти,
– пояснила Олена Михайленко.
Нагадаємо, раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначала, що діабет 1 типу попередити не можна, проте у 80% випадків можна запобігти діабету 2 типу. Відтак, чиновниця переконує, що найкращою профілактикою у такому разі буде здоровий спосіб життя.
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