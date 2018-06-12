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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Яка речовина здатна вивести токсини з організму

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Клітковина міститься у цільнозерновому хлібі
Клітковина міститься у цільнозерновому хлібі / guardyourhealth.com

Відчуття млявості й розбитості, проблеми зі шкірою, біль в шлунку, зайва вага – усе це говорить про накопичення в організмі токсинів. Щоб уникнути цього, потрібно періодично вживати одну речовину.

Через сучасний та швидкий стиль життя люди стають токсеміками, пише ЖивиАктивно.

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З токсемією пов’язані такі стани як ураження печінки, включаючи цироз; діарея; запор; спастичний коліт; синдром підвищеної кишкової проникності. Також до цього можна віднести гепатити А, В, С, D, Е, F і G.

Щоб уникнути цього потрібно включити у свій раціон клітковину, яка сприяє кращому травленню і спорожненню кишечника. Таким чином, клітковина допомагає організму очиститися від токсинів.

Клітковина міститься у таких продуктах як цільнозернові продукти, хліб, макаронні вироби, каші; свіжі овочі і фрукти.

Горіхи і сухофрукти, гриби та ягоди (сезонні), бобові культури збагачені целюлозою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Що таке токсемія? Це термін, що позначає стан, при якому організм накопичує отруйні речовини до такої точки, коли вже не здатний очиститися від них самостійно.

Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Лікування Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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