Яка речовина здатна вивести токсини з організму

Відчуття млявості й розбитості, проблеми зі шкірою, біль в шлунку, зайва вага – усе це говорить про накопичення в організмі токсинів. Щоб уникнути цього, потрібно періодично вживати одну речовину.

Через сучасний та швидкий стиль життя люди стають токсеміками, пише ЖивиАктивно.

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З токсемією пов’язані такі стани як ураження печінки, включаючи цироз; діарея; запор; спастичний коліт; синдром підвищеної кишкової проникності. Також до цього можна віднести гепатити А, В, С, D, Е, F і G.

Щоб уникнути цього потрібно включити у свій раціон клітковину, яка сприяє кращому травленню і спорожненню кишечника. Таким чином, клітковина допомагає організму очиститися від токсинів.

Клітковина міститься у таких продуктах як цільнозернові продукти, хліб, макаронні вироби, каші; свіжі овочі і фрукти.

Горіхи і сухофрукти, гриби та ягоди (сезонні), бобові культури збагачені целюлозою.

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Що таке токсемія? Це термін, що позначає стан, при якому організм накопичує отруйні речовини до такої точки, коли вже не здатний очиститися від них самостійно.