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Яка рослина здатна захистити від раку

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Слива здатна захистити від раку
Слива здатна захистити від раку / besthealthmag.ca

Американські вчені у ході досліджень встановили, що плоди сливи містять антиоксиданти, які можуть боротися з раком.

Слива може допомогти з травленням, боротися з інфекціями та знизити рівень холестерину, пише The Health Site.

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Плоди сливи корисно вживати для здоров’я серця, оскільки вони допоможуть процесу згортання крові.

Слива здатна захистити від раку
Слива здатна захистити від раку

Слива здатна лікувати ожиріння. Її поліфенольні сполуки можуть бути ефективними проти діабету, хвороб серця та раку. Все тому, що вони здатні перетворювати крохмаль в енергію, підтримуючи рівень цукру в крові.

Чорний сливовий сік може поліпшити ваше здоров'я ротової порожнини.

У сливі міститься велика кількість антиоксидантів, що захищають клітини від шкідливої дії середовища.

Слива здатна захистити від багатьох хвороб
Слива здатна захистити від багатьох хвороб

Автор дослідження Кетрін Коллінз рекомендує їсти 2-3 сливи на день для насичення організму необхідною кількістю антиоксидантів.

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Теги: Здоров'я Здорове харчування Онкозахворювання Лікування Серцево-судинні захворювання Діабет Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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