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      Яка зарплата в голови Антикорупційного суду Танасевич

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      Олена Танасевич – суддя ВАКС: зарплата Олени Танасевич
      Голова ВАКС Олена Танасевич / thebabel.net

      Зарплата голови Вищого антикорупційного суду Олени Танасевич становить 76 тисяч гривень. Це дорівнює понад 18-ти мінімальним зарплатам українців.

      "На сьогодні, коли суд не здійснює повноважень і судді теж, ми не отримуємо надбавок з травня по вересень 2019 року. Ми отримуємо тільки оклад і він становить без врахування податків 76 тисяч гривень", – розповіла Танасевич в інтерв’ю DW.

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      На її думку, зарплата суддів ВАКС дозволяє їм бути незалежними. На сьогодні суддівська винагорода суддів ВАКС прирівняна до суддів Апеляційного суду. Вона становить 80 тисяч 280 гривень, тобто 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 мінімум на сьогодні – 2007 гривень). До цієї зарплати додаються ще надбавки, які залежать від стажу роботи суддів.

      Що відомо про Олену Танасевич Закінчила Харківську юридичну академію, а присягу судді склала у 2012 році. Працювала суддею Печенізького райсуду Харківської області. Чоловік голови ВАКС Михайло Танасевич займається бізнесом у Харкові. Родина має у місті квартиру та 7 земельних ділянок. За 2018 рік Олена Танасевич заробила 220 тисяч гривень, а її чоловік – 1 мільйон.

      Танасевич показала найкращі бали на відборі до Антикорупційного суду. Вона не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до суду, який оприлюднили експерти Фундації DEJURE.

      Що треба знати про Вищий антикорупційний суд Суд розпочав роботу 5 вересня і вже до кінця року його судді можуть закрити близько 25 справ. ВАКС розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем та декларуванням неправдивої інформації. До складу Вищого антикорупційного суду входять 38 суддів: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – Олена Танасевич – обійматиме посаду 3 роки.

      Вищий антикорупційний суд судді які справи розглядатимуть

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      Теги: Новини політики Новини України Антикорупційний суд Олена Танасевич Судді Зарплата Гроші
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