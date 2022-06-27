Якби хотів, уже звільнив би, – Зеленський про Баканова

Зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу в Україні буде залежати від результатів їхньої інспекції. Це стосується й глави СБУ Івана Баканова, про відставку якого з'явилася інформація у ЗМІ.

Інспекція перевірить роботу глави СБУ та інших силовиків

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу з лідеркою Молдови Майєю Санду, повідомляє 24 канал. Глава держави зазначив, що звільнив би Баканова, якби хотів, однак для цього існує інспекція, яка перевірить роботу глави СБУ та інших правоохоронних органів.

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Що стосується керівника Служби безпеки України: по-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас проходить інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення Росії на нашу землю,

– сказав Зеленський.

Зеленський підтримує реформу СБУ

. Видання Politico 24 червня з посиланням на джерела повідомило, що президент Зеленський нібито має намір звільнити Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Глава держави звернув увагу на те, що деякі представники тих чи інших правоохоронних органів "кудись поділися замість того, щоб бути на місці й захищати свою державу і народ".

Президент розповів, що їздить областями України та заслуховує доповіді, чому ті чи інші працівники правоохоронних органів не були на робочому місця під час російського вторгнення.

Тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу залежить тільки від цього. Чим я й займаюся,

– сказав він.

Зеленський наголосив, що підтримує реформу СБУ, яка потрібна для зближення з Європейським Союзом. Водночас він зазначив, що Україна здійснює реформу для себе, а не для ЄС.

"Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні. Щоправда, це було до війни. Війна вносить корективи. Ми продовжуватимемо (реформу – 24) на шляху до ЄС. Але я ще раз наголошую, ми проводимо реформи для себе, а не для Європейського. Союзу", – резюмував президент.

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