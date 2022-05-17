Якби не було такого спротиву, розвиток подій був би зовсім іншим, – Кличко про героїзм киян

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що героїзм оборонців Києва змусив російських окупантів зрозуміти, що завоювати всю Україну не вдасться. Також він змусив їх відступити.

Про це Кличко розповів в інтерв'ю журналістам. Також київський міський голова повідомив про найважчий для нього особисто момент під час війни, передає 24 канал.

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Якби не такий спротив – росіяни не зрозуміли б, що Київ їм не по зубах

За словами Кличка, якби не було такого спротиву – росіяни не зрозуміли б, що Київ їм не по зубах. І тоді б сценарій розвитку подій був би зовсім іншим.

Це завдяки тим людям, які його захищали. Було багато людей фізично не сильних, але які показали себе як люди із залізним стрижнем. Я виїжджав контролювати, і був один пункт видачі зброї. Це був другий чи третій день війни. Ніч, вітер, сніг. І майже кілометрова черга. Люди стояли в черзі за зброєю, щоб зустрічати ворога. Респект кожному з них,

– сказав Кличко.

Він зазначив, що багато хто із захисників Києва навіть не вважають себе героями. Вони просто робили так, як вважали за потрібне і правильне у цей момент.

Також мер Києва розповів про найважчі дні для оборони Києва і найтяжчий момент для нього особисто.

"Страшно мені ніколи не було. Але напряг був, тому що ніхто не був підготовленим до такого розвитку подій. Насправді ми вже з коліс розраховували різні сценарії. Якщо інтервенція буде проходити вже у Києві, що і як ми повинні захищати. Робили блок-пости, захисні споруди та вже готувалися до вуличних боїв", – зауважив мер Кличко.

Столичний міський голова додав, що найтяжчий момент емоційно був, коли приїхали на вокзал. Він був заповнений людьми, що від'їжджали.

"Ми підійшли до дитячого куточку, там був хлопчик десь років 6-7. Він плакав: "Де тато, де мама?". Я до нього підійшов зі словами: все буде добре, не хвилюйся, ти молодець, тримаймося і т. д. Хотів підняти йому настрій. А одна жінка підійшла і каже: "Цей хлопчик ще не знає, що батьків у нього вже немає", – зізнався Кличко.

Політик додав, що цей момент був дуже емоційно важким.

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