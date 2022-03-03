Якби не був президентом, був би в теробороні, стріляв, але не складав зброю, – Зеленський

3 березня 2022 , 18:04
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Володимир Зеленський зізнався, що якби не був Президентом України, вступив би до лав тероборони. За жодних умов він не склав би зброю.

Зеленський зауважив, що сьогодні він є гарантом не лише Конституції, але й свого народу, повідомляє 24 канал. Український лідер наголосив: він – людина миру. Але сьогодні Україна захищає своє. 

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Якби я не був президентом, я б сьогодні був в територіальній обороні. Я давав би харчі, стріляв би, допомагав би, я б робив те, що мені казали. Але якби мені сказали ультиматум: ти повинен скласти зброю, я б це не зробив, 
– заявив Зеленський.

Президент наголосив: ми нічого не забираємо, ми захищаємо Україну.

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Автор: Мар'яна Бекало