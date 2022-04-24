Якби не ЗСУ, трагедія за масштабами була ще більшою, – Братчук про потужний удар по Одесі

Вчора, 23 квітня, ворог потужно обстріляв Одесу. Дії окупантів призвели до людських жертв.

Тому попри те, що Великдень минає більш-менш спокійно, ситуація в місті все одно дуже тривожна. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Дякуємо нашим Силам протиповітряної оборони"

За його словами, веселощів у свято немає. Адже усі жителі області переживають трагедію.

Щодо вчорашніх (23 квітня – 24 канал) подій, якби не наші Сили оборони, то трагедія була б за масштабами ще більшою. Адже 3 ракети знищили,

– наголосив Братчук.

Він зауважив, що вночі з 23 на 24 квітня рашисти поновили ракетний обстріл: "Дякуємо нашим Силам протиповітряної оборони. Знищили 2 крилаті ракети, які летіли у сторону порту "Південний".

Ймовірність ракетних ударів залишається

Речник Одеської ОВА відзначив, що ймовірність завдавання ракетних ударів по місту та регіону залишається. Тому людям варто дотримуватися всіх правил безпеки.

Нагадаємо, що 23 квітня ворожа ракета влучила у житловий будинок та вбила одеситку з 3-місячною донечкою.

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