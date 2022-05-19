Якби Путін мав доступ до адекватної інформації, перемовини із Зеленським вже б були, – Подоляк

Кремлівський диктатор Володимир Путін немає доступу до адекватної інформації про війну в Україну. Тільки через це він ще не хоче піти на особисті перемовини з нашим президентом.

Таку думку 19 травня озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Можливий лише один фінал війни

Подоляк, який також є одним із представників України в переговорному процесі з Росією, зауважив, що можливий лише один варіант завершення війни. А саме, підписання юридичних пакетів документів. Саме тому переговори з ворогом не припиняють повністю, а лише призупинили. Підписання договорів дозволить зафіксувати той чи інший статус-кво.

За словами радника, переговори між президентами, безмовно, відбудуться. Але лише в тому випадку, якщо буде потреба саме в України та українського президента. Мовляв, у Росії така конструкція влади, що будь-які переговори мають закінчитись саме на рівні людини, яка одноосібно приймає рішення.

На жаль, для Росії, а не для всього світу, ця людина (Путін – 24 канал) не отримує всього обсягу інформації, яка могла б донести до неї, що ситуація в Україні має зовсім інший вигляд. І у світі цілому, і в Україні. Має інший вигляд з точки зору військових і дипломатичних подій, а також з точки зору ризиків, які є для Росії,

– сказав Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що в українського лідера зворотня ситуація. Володимир Зеленський не лише напряму спілкується зі світовими лідерами та будь-ким в Україні, а й завжди має на столі карту бойових дій.

Напередодні він дав жорстку відповідь росіянину

18 травня голова переговорної зробив чергову абсурдну заяву. Він сказав, що українська влада нібито має "обмежений суверенітет". Це він пояснив тим, що в Україні кілька центрів ухвалення рішень. На думку росіянина, один із них – західні партнери.

На це Подоляк відповів того ж дня у своєму твіттері. Він підкреслив, що в Росії дуже небагато центрів ухвалення рішень. Однак це не плюс, а радше лише причина проблем.

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