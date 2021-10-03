Якби там хтось загинув, повірте: людини не було б уже, – Зеленський про ДТП Трухіна
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував скандал із ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. За словами глави держави, він як і громадськість чекає на висновки правоохоронців.
Президент знає лише про факт ДТП, тому чекає на висновки ДБР. Про це Володимир Зеленський розповів під час брифінгу в Трускавці.
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У президента бракує часу
Володимир Зеленський пояснив, що нардепи-мажоритарники часто звертаються до нього, хочуть особисто розповісти про проблеми на своїх округах, і на них всіх просто немає часу. За словами президента, у нього просто немає часу, щоб слухати їхні проблеми. Те саме й стосується проблеми Трухіна, який скоїв ДТП. Однак, якби там хтось загинув, то реакція була б миттєвою.
Там ніхто не загинув. Слава Богу, всі живі – і це найголовніше. Якби там щось таке відбулося, то повірте – людини (Трухіна – 24 канал) вже не було б,
– заявив президент.
Крім того, глава держави пояснив, що не може все знати, хоч би й хотів.
Між президентом і журналісткою виникла суперечка
Журналістку, яка спитала Володимира Зеленського про ДТП з Трухіним здивувало те, що президент не знає деталей доволі гучного скандалу. Натомість президент поставив їй зустрічне питання про кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні. Це викликало невелику суперечку.
Я щодня знаю, скільки людей захворіли. я знаю наповнення ліжок, хоч і не міністр охорони здоров'я. Я не можу знати й розуміти всі деталі тих чи інших правоохоронних кейсів, які відбуваються через ДТП,
– пояснив Зеленський.
ДТП за участю Трухіна: головне
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП, у якій постраждали 6 людей. Серед них голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Тоді в ЗМІ поширилася інформація про те, що винуватцем аварії є "слуга" Олександр Трухін.
- У поліції заявили, що матеріали справи передали у ДБР, оскільки фігурантом справи є нардеп.
- Сам Трухін заявив, що не збирався нічого приховувати, за кермом п'яним не був та винним себе не вважає.