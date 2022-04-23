Якби в України була ядерна зброя, ми б її ніколи не використовували, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у світі жодна адекватна людина не може використати ядерну зброю.

За його словами, це може бути здійснено тієї чи іншою людиною, коли вона втратила звʼязок з реальністю, зі здоровим глуздом. Про це Президент України розповів в прямому ефірі телеканалу Рада.

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"Якщо керівництво Росії не втратило повністю звʼязок з реальністю та адекватність, вони не будуть використовувати ядерну зброю", – зазначив Зеленський.

Чи може це бути збоку Росії? Може. Чи вірю я в це? Вірити в такі речі не хочеться,

– додав президент України.

Він повідомив, якби Україна мала ядерну зброю, вона б її ніколи не використовувала. Це неможливо, тому що українці – абсолютно адекватні люди.

Будь-якого керівника нашої держави, який би тільки подумав, його б знесла наша держава, наше суспільство. Я був би першим серед тих людей, які б бігли знести таку людину,

– прокоментував Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що є несправедливість в тому, що ці люди (керівництво Росії – 24 канал) в глибині душі спроможні зробити такі нелюдські кроки. Тому вони думають, що й інші можуть таке зробити. Через це, якби Україна мала ядерну зброю, ризики щодо початку війни збоку Росії, були б мінімізовані.

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