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Якби герої сучасних картин жили у мегаполісі: мальовнича добірка

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Проект Габріеля Нарделлі Арауджо
Проект Габріеля Нарделлі Арауджо / Фото з Іnstagram the_canvasproject

Бразильський художник Габріель Нарделлі Арауджо переносить відомих персонажів з класичних картин на сучасні фотографії за допомогою Photoshop.

За словами Габріеля, його проект під назвою The Canvas Project – цілком цифровий процес. Усі зображення створюються у фоторедакторі Photoshop на основі кадрів, які він сам відзняв, та знімків, які доступні у мережі.

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Спершу Габріель просто розважався, але зараз художник вкладає у свою роботу новий сенс. Він пояснює, що хоче, аби люди по-новому дивилися і на самі картини, і на ті місця, які він використовує в якості фону.

 

Теги: LifeStyle Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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