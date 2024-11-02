Трамп може ухвалити трагічне рішення щодо війни в Україні, якщо переможе на виборах, – аналітик

У разі перемоги на виборах кандидат у президенти США Дональд Трамп може ухвалити катастрофічне рішення щодо війни в Україні – зупинити надання допомоги. Але йому не вдасться завершити війну, ще й за умови відмови від територій.

Оскільки питання, які стосуються територіального статусу, може ухвалювати винятково український народ та політичне керівництво. Водночас, як зазначив 24 Каналу юрист та аналітик Андрій Вігірінський, рівень підтримки повністю залежить від США, і він з великою імовірністю не зростатиме.

Дивіться також "Переговори та закінчення війни": що не так із новим мирним планом Трампа щодо України

Які питання залежать від України, а які – від Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, мовляв, "якщо Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні, зокрема, за умови відмови від територій, то у нього нічого не вдасться". Оскільки зміна територіального статусу є питанням компетенції українського політичного керівництва та народу, а не президента США, обраного суспільством.

Водночас у питаннях абсолютного суверенітету завжди існує певна дзеркальність, яка має безпосереднє відношення до того, що є винятковою компетенцією і повноваженнями лідера країни, обраного на демократичних виборах в іншій державі. Тому Трамп матиме можливість ухвалювати певні рішення у внутрішній та зовнішній політиці у разі перемоги.

І в цьому випадку він може ухвалити трагічне рішення щодо війни в Україні, якщо переможе на виборах – завершити надання допомоги,

– зауважив аналітик.

Тоді Україна зіткнеться з нестачею ресурсів для досягнення внутрішньої та зовнішньої політики. У перспективі Євросоюз стане самостійною військовою ланкою з власними збройними силами та системою безпеки, але увесь цей час війна не перебуватиме на паузі.

За таких умов завершення війни в Україні за ініціативою Трампа не відбудеться, але участь Сполучених Штатів у війні на боці України за ініціативою Трампа цілком може відбутися,

– сказав Вігірінський.

Тому Трамп та американці можуть зробити те, що від них залежить, і президент України й народ можуть зробити те, що від них залежить. Від США залежить рівень підтримки, і він, імовірно, не зростатиме у порівнянні з теперішнім. Оскільки проєкт бюджету не містить додаткового фінансування для України на 2025 рік.

Зауважимо! Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах, то значною мірою завдяки мільярдеру Ілону Маску.