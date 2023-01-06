Прогрес відчутний: яке місце посідають ЗСУ серед найпотужніших армій світу
Джерело:Global Firepower
Через повномасштабну війну в Україні, яка продовжується вже 10 місяць, українська армія піднялася в рейтингу найкращих. Зазначимо, що минулого року ЗСУ посідали 22 місце.
За індексом міжнародної компанії Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, Україна входить до 15 найкращих держав. У 2023 році індекс сили України становить 0,2516, натомість "ідеальною" оцінкою вважається 0,0000.
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Які країни потрапили в десятку кращих
Варто додати, що "сусідами" України в рейтингу стали Єгипет (14 місце) та Австралія (16).
Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку,
– пояснили в організації.
Росія все ще залишається "другою армією світу". Проте автори рейтингу зазначили, що "російсько-українська війна продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу" Росії.
У Global Firepower наголосили, що це "проливає світло" на рівень готовності, командування, навчання та постачання в російській армії.
Відтак, до десятки лідерів увійшли:
- США,
- Росія,
- Китай,
- Індія,
- Велика Британія,
- Південна Корея,
- Пакистан,
- Японія,
- Франція
- Італія.
Путін хоче перемир'я на Різдво: коротко
- 5 січня Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти воно має буцімто з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
- До "різдвяного перемир'я" також закликав патріарх Кіріл. На це вже відреагували в Офісі Президента. Подоляк наголосив, що в Україні почнеться "тимчасове перемир'я" тільки після того, як Росія покине окуповані території.
- Крім того, він сказав, що Росія хоче знизити інтенсивність бойових дій на певний час, щоб провести додаткову мобілізацію та перегрупування.
- Також окупанти хочуть через пропагандистську гру натиснути на європейські спільноти і показати, що вони буцімто припинили вогонь в односторонньому порядку, а Україна нібито продовжує воювати.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна робитиме на своїй землі те, що вважає за необхідне. Він зазначив, що ворог лише прикривається християнськими святами.
- Американські аналітики інституту вивчення війни вважають, що оголошення "перемир'я" – це чергова інформаційна операція Путіна для підриву репутації України.