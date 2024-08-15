Усвідомлюють жахливі речі: що чекає на цивільних жителів Курщини

Наступ Сил оборони на Курську область став однією з найбільших несподіванок для Росії. Кремль досі повноцінно не оговтався і не може ухвалити план дій. Крім того, путінська влада кинула напризволяще місцевих жителів регіону.

Опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський розповів 24 Каналу, що російські пропагандисти навіть закликають застосувати тактичну ядерну зброю, щоб зупинити операцію ЗСУ. Водночас люди, які живуть у Курській області, чують ці "фантастичні історії".

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Кремлю байдуже на цивільних у Курській області

Росія нащадок Радянського Союзу, який мав традицію розпоряджатися долею народів. Тож зараз для країни-агресора 150 тисяч людей це просто ресурс.

Загалом якщо у Кремлі вирішать, що є політична доцільність розбити ЗСУ й застосувати тактичну ядерну зброю, то застосують. Й навряд чи хтось задумається за жителів Курська.

Вони (росіяни – 24 Канал) для того й живуть, щоб у потрібний момент їх розбомбили, адже їхнє життя нічого не варте, на відміну від абстрактного "вєлічія родіни", чи квадратних кілометрів,

– мовив Олевський.

Влада відкрито транслює це поняття. Але це знання не мотивує людей у Курській області й не дає їм надію на те, що треба негайно захищати свою землю. У росіян немає такого бажання захищати, як в українців.

У мешканців Курська за вікном іде війна, в телевізорі – "перемога", але вони ніяк не співвідносять ці дві події. Вони не сприймають себе як людей здатних вплинути на те, що відбувається,

– додав опозиційний журналіст.

Російська влада настільки жахливо ставиться до своїх людей, що ніяка інша не може бути гірше. Це доволі страшна річ, яку росіяни дізнаються про свою країну.