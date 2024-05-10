Яких БпЛА більше у росіян: командир батальйону сказав, як їх застосовує ворог
Нині окупанти переважають у використанні розвідувальних БпЛА типу "Крило". Цьому сприяє і погода.
Про це 24 Каналу розказав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що ворог розвивав виробництво таких безпілотників ще з 2014-го року, готуючись до повномасштабного вторгнення. В Україні також були розробки та виробництво таких дронів, проте не було масового характеру.
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До того ж загарбники мають прямий доступ до китайських компонентів. Так вони можуть збирати досить серйозну лінійку БпЛА, модернізувати її та забезпечувати свої війська.
В умовах браку протиповітряних засобів та боєприпасів до них, подекуди над одним квадратом 6 – 7 розвідувальних засобів противника, які досконало вивчають нашу територію,
– сказав Федоренко.
Як наслідок – окупанти застосовують ударні дрони "Ланцет". А також – авіацію та РСЗВ. Вогневий вплив противника по позиціях ЗСУ досить об'єднаний та потужний.
Дронів недостатньо
В Україні з 2022-го року зросла в рази кількість розвідувальних БпЛА типу "Крило". Нині промисловість виготовляє досить багато дронів. Додатково є контракти з європейськими партнерами – Польщею та Німеччиною. Окрім того, низку засобів отримують українські військові й від США.
"Усіх цих засобів недостатньо для того, щоб повною мірою забезпечити паритет з ворогом", – наголосив командир батальйону.
Водночас кількість дронів у повітрі почала збільшуватися. Якщо раніше співвідношення БпЛА типу "Крило" було 1:7, то нині – 1:4 на пріоритетних для противника напрямках.
Якщо говорити про ударні дрони, то російський БпЛА "Ланцет" діє на оперативно-тактичному рівні. Окупанти переважно вражають артзасоби ЗСУ, автівки, які забезпечують сполучення. А також – легкоброньовану та броньовану техніку в районі зосередження військ.
Коли безпілотників стане більше
Сили оборони України навчилися тому, як правильно готувати позиції, ставити механічний захист та правильно маскуватися. Усе, аби мінімізувати вогневий вплив ворога. Також додатково є пости спостереження та інші засоби вогневого впливу, які допомагають приземляти частину ворожих БпЛА. Тоді ці дрони не досягають своїх цілей. Водночас загарбники мають можливість їх масово виготовляти.
Напочатку 2023-го року в Україні було не так багато ударних дронів типу "Крило". Нині в українських захисників починає з'являтися значна кількість різних таких БпЛА, які можуть виконувати завдання на значно більших відстанях, аніж інші дрони.
Наприкінці 2024-го року більшість підрозділів Сил оборони будуть мати у своєму штаті мінімальну норму саме ударних "крил", необхідну для виконання бойових завдань. Паритет не забезпечить, але суттєво скоротять розрив між нами й противником,
– сказав Юрій Федоренко.
Нині ефективність застосування таких безпілотників досить висока, адже ворог не може їм поки що протидіяти.
Як можна боротися з ворожими БпЛА
Російські дрони Supercam та "Орлан" завдають багато клопотів українським захисникам на полі бою. Вони можуть виконувати різні функції та перебувати довго у повітрі. В умовах браку боєприпасів до протиповітряних засобів ворог насичує безпілотниками повітряний простір України. Окупанти намагаються детально дізнатися місця розташування українських військових, а згодом завдають ураження.
"Чим буде більше у нас боєприпасів до протиповітряних засобів, тим їх менше буде перебувати у повітрі. Також додатково Силами оборони ведеться постійна розробка та вдосконалення необхідних засобів радіоелектронної боротьби. Для того, щоб можна було не тільки приземлити завдяки вогневому засобу, а й подавити їхні частоти", – сказав командир батальйону.
Нині українські військові роблять усе, аби максимально знизити присутність ворожих дронів у повітрі. Федоренко припускає, що ще, ймовірно, рік і ЗСУ вийдуть на співвідношення БпЛА з противником 70% на 30%.
Дрони на війні
- В Укроборонпромі заявили, що Україна у 2024-му році наздогнала росіян у виготовлення дронів-камікадзе, які подібні до "Шахедів". Зокрема, більше таких безпілотників виготовлять завдяки співпраці з приватними виробниками.
- Ймовірно, Україна перетворила ще один спортивний літак на ударний далекобійний дрон.
- Тим часом FPV-дрони можуть не лише вражати противника, але й рятувати життя. За допомогою таких БпЛА можна робити дорозвідку та доставляти гуманітарні вантажі. Так таким дроном за один день доставили 105 кілограмів провізії.