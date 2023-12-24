21 з 27: у Зеленського розповіли, які країни ЄС не доєдналися до гарантій безпеки Україні

У липні 2023 року на саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо гарантій безпеки Україні. З того часу до неї приєдналася 31 країна, серед них – 21 член ЄС.

Водночас відомо, що шість країн ЄС ще вагаються. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибига, передає 24 Канал.

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Хто ця нерішуча шістка

За словами Сибіги, до спільної декларації щодо гарантій безпеки для України не приєдналися Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта.

Сибіга зазначив, що наразі триває робота із цими партнерами. Посадовець висловив упевненість, що рано чи пізно вони теж долучаться до декларації.

Заступник керівника ОП пояснив, що на зустрічах із цими шістьма країнами обговорюють їхні сильні сторони і те, в чому та чи інша держава готова взяти на себе зобов'язання в одному з блоків, закарбованих у декларації.

Також Сибіга розповів, що на зустрічі нового міністра МЗС Польщі та президента Зеленського у Києві порушували питання гарантій безпеки. Посадовець зазначив, що обидві сторони заслухали позиції одна одної і надалі рухатимуться у правильному напрямку.

Зеленський пояснив, що означають гарантії безпеки

За словами президента, долучення до декларації означає, що кожна з цих країн укладе з Україною окремий двосторонній документ щодо гарантій безпеки. Зеленський уточнив, що йдеться як про гуманітарні, так і військові гарантії. Це і посилення української армії, і захист енергетики та інфаструктури, і превентивні санкції, які будуть накладатися на того чи іншого агресора.

Договори з кожною країною укладатимуть різні. Усе залежить від їхніх можливостей. Хтось може надати зброю. Є країни, які готові говорити тільки про гуманітарну підтримку,

– заявляв Зеленський.

Відомо:

Із 31 країн підписантів декларації 15 держав висловили готовність розпочати консультації щодо укладення двосторонніх угод про надання Україні безпекових гарантій.

Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія вже передали проєкти відповідних угод.

Із 31 члена НАТО до декларації не приєдналися 5: Туреччина, Польща, Словаччина, Угорщина та Хорватія.