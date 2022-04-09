Які документи дозволяють чоловікам призовного віку виїжджати з України

Міністерство оборони України, Державна прикордонна служба та Міністерство соціальної політики видали роз'яснення щодо переліку документів, які дозволяють перетинати державний кордон України деяким чоловікам.

Йдеться зокрема про громадян України віком від 18 до 60 років, які супроводжують дітей та інших осіб зі спеціальним статусом.

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Згідно із вимогами Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, які самостійно виховують дитину або ж є опікунами людей з інвалідністю, можуть перетинати кордон за наявності відповідного переліку документів.

Для чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

Свідоцтва про народження дітей; Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей / Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком / Нотаріально посвідчений договір між батьками, яким визначено місце проживання дітей з батьком; Посвідчення батьків багатодітної сім’ї.

Для чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

Свідоцтво про народження дітей / дитини; Свідоцтво про смерть матері дитиня або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав / відсутність матері / оголошення матері померлою, а також рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком.

Для усиновлювача

Свідоцтво про народження дитини; Рішення суду про усиновлення.

Для опікуна, піклувальника, прийомного батька чи батька-вихователя

Свідоцтво про народження дитини; Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Для батька, опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років

Дитина з інвалідністю може перетинати кордон у супроводі обох батьків

Свідоцтво про народження дитини; Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", в якому зазначено категорію "дитина з інвалідністю" або ряд аналогічних довідок (індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років тощо). Рішення/розпорядження про встановлення опіки або піклування. Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Для чоловіків, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю або одного зі своїх батьків або батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи

Свідоцтво про шлюб; Документ, що підтверджує родинний/сімейний зв’язок (для чоловіків, які супроводжують одного зі своїх батьків або батьків дружини); Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою No 157-1/о або аналогічне посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

Для працівників закладів, що здійснюють постійний догляд над неповнолітніми дітьми або особами з інвалідністю

Наказ керівника закладу про супроводження підопічних / вихованців під час їх переміщення (евакуації) із розрахунку один супроводжуючий на 50 осіб; Довідка з місця роботи, яка підтверджує, що супроводжуючий працює у відповідному закладі.

Ознайомитися із повним переліком документів можна за посиланням

Нагадаємо, що перетнути кордон можуть також чоловіки, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, ліків чи речей для потреб ЗСУ.

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