Які документи потрібно принести до ТЦК, щоб оновити дані: повний перелік

23 червня 2024, 07:55
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В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Тому всі військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані.

Адвокат Андрій Карпенко наголосив, що всі військовозобов'язані повинні оновити дані до 16 липня. Які документи для цього необхідні – передає 24 Канал.

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Які документи треба, щоб оновити дані

Нині існує кілька способів для оновлення власних військово-облікових даних. Так, це можна зробити у застосунку Резерв+, ЦНАПі чи ТЦК.

У випадку звернення до ТЦК чи ЦНАП військовозобов'язані повинні мати з собою наступні документи: 

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення;
  • медичні документи;
  • довідку про освіту;
  • водійське посвідчення необхідне тільки у разі служби водієм.

Варто наголосити, що у випадку права на відстрочку, то необхідно взяти також документи, які підтверджують цей факт. 

До слова, під час оновлення даних через застосунок Резерв+ також варто бути уважними. Так, особливу увагу варто звернути на:

  • фактичну адресу проживання;
  • номери дійсних засобів зв'язку (номер мобільного телефону);
  • адресу електронної пошти (за наявності).
Цікаво. Близько 500 000 громадян України скористалися сервісом Резерв+ для онлайн-генерації військових облікових документів, що становить приблизно третину всіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.
Автор: Анжеліка Байбак