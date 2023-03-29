Які документи необхідні для виїзду батьку-одинаку за кордон

Під час війни виїзд чоловіків за кордон в Україні заборонений. Однак винятком є батько, який наодинці виховує дитину до 18 років.

Аби виїхати за кордон батьку-одинаку, потрібно надати документи, що підтверджують самостійне виховання дитини, передає 24 Канал.

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Які документи потрібні

свідоцтва про народження дітей (3 і більше);

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Як перетинати кордон багатодітному батьку

Для чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, можна їхати за кордон без дітей. Потрібно мати документи або їх нотаріально завірених копій.



Якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своїми дітьми, потрібно надати докази для утримання дітей. Серед необхідних документів – рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати.