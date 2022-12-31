Які документи потрібні військовому, щоб виїхати на лікування за кордон

Через вторгнення Росії в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Через це в нашій країні змінилися правила щодо перетинання державного кордону.

Під час дії воєнного стану на території України діють певні обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон. Усім військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України. Про це пише 24 Канал.

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Що необхідно мати військовим

На жаль, трапляються випадки, коли наші військові отримують поранення і потребують лікування за кордоном. У таких ситуаціях вони можуть виїхати з країни під час дії воєнного стану, але їм потрібно мати певні документи.

На сайті Державної прикордонної служи опублікували інформацію щодо виїзду за кордон військових, які зазнали поранень під час бойових дій. Лікування за кордоном здійснюється за наявності:

паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України (за їх відсутності - документів, що містять відомості про особу, на підставі яких, а дозволить перетин державного кордону);

висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;

листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

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