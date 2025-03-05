Функціонал вражає: українські компанії здійснили прорив у розробці дронів

Українські компанії продовжують вдосконалювати дрони. За своїми характеристиками наші безпілотники значно перевищують російські "Шахеди".

Розробники роблять акцент на якості, а не на кількості. Детальніше 24 Каналу розповів авіаексперт, колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії Анатолій Храпчинський.

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Які характеристики в українських дронів

Авіаексперт пояснив, що в Україні є копії "Шахедів", але вони малоефективні в умовах тих дій, які є у ворога. Українські розробники створюють ударні безпілотники, які демонструють значно кращі технічні характеристики.

Цікаво! У своєму арсеналі Україна має доволі багато різних типів безпілотників, серед них: розвідувальний БпЛА SHARK та "Валькірія", дрон-камікадзе "Бобер", "Лелека", ракета-дрон "Паляниця" та "Пекло".

Дрони здатні здійснювати польоти на відстань понад 2000 кілометрів і нести до 250 кілограмів корисного навантаження. Деякі з них можуть не тільки доставляти вибухівку, але й повертатися на базу після виконання місії.

Російські дрони – це про кількість, водночас українські – це про якість,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Ще одним важливим досягненням є наявність розвідувальних авіаційних комплексів, які дозволяють ефективно працювати проти радіолокаційних та радіоелектронних систем ворога. Ці технології значно покращують здатність українських дронів досягати стратегічних цілей, оскільки вони менші за розмірами, ніж ті самі "Байрактари", тобто малопомітні для ворожих засобів радіолокації.

Зауважимо, бригадний генерал Юрій Щиголь заявив, що Україна лише посилюватиме атаки по російських військових об'єктах. Також наша держава планує суттєво наростити виробництво ударних БпЛА з великим радіусом дії – до понад 2000 одиниць на місяць.