Аеророзвідник назвав дрони, які потрібні ЗСУ: їхні характеристики

Аеророзвідник розповів про дрони, які потрібні для українських військових. Адже не кожен такий апарат підійде для бойових дій.

Про це 24 каналу повідомив боєць підрозділу розвідки батальйону Дніпро-1 Олексій Рибалка. За його словами, є два дуже якісних дрони для військових, які завжди допоможуть у бойових діях.

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Які дрони потрібні для ЗСУ

Волонтерам варто звернути увагу на два дрони, які прекрасно допоможуть нищити російських окупантів:

DJI Mavic 3.

Autel 640T.

В першого дрона чудова камера та відмінні політні характеристики. Другий – з тепловізором, тому він закриває завдання щодо нічної роботи.

Він (Mavic – 24 канал) може залетіти відносно далеко. І ти з висоти близько 400 метрів можеш побачити, у що вдягнена людина. Дуже добре видно і техніку, і особовий склад, – розповів Олексій Рибалка.

За словами військового, аеророзвідці потрібні не лише дрони. Дуже важливо мати відповідну інфраструктуру, яка допоможе вирішувати військові завдання:

один або кілька не найпростіших ноутбуків (обробка відео та накладання фільтрів, щоб краще побачити об'єкти);

(обробка відео та накладання фільтрів, щоб краще побачити об'єкти); зв'язок (людина, яка їде на бойове завдання, обов'язково повинна мати зв'язок. Хоч він не завжди є через особливості рельєфу. Тому було б добре мати супутниковий зв'язок);

(людина, яка їде на бойове завдання, обов'язково повинна мати зв'язок. Хоч він не завжди є через особливості рельєфу. Тому було б добре мати супутниковий зв'язок); автомобіль (зазвичай немає можливості пішки дійти до точки, де потрібно злітати);

(зазвичай немає можливості пішки дійти до точки, де потрібно злітати); нормальне екіпірування (бронежилет, каска тощо).

Військовий наголошує, що загалом потреби в речах залежать від завдань, які отримують конкретні підрозділи аеророзвідки.

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Нагадаємо, Мінцифри та ЗСУ створили проєкт "Армія дронів". Тут збирають кошти на системну закупівлю дронів, ремонт, заміну та навчання пілотів. Це допоможе українським військовим ще краще стежити за діями окупантів на всій лінії фронту.

Якщо маєте змогу, то допоможіть українським захисникам донатом – https://u24.gov.ua/uk/dronation. Можна також передати власний дрон. Ініціативу організували в межах UNITED24 – глобального проєкту щодо допомоги Україні, заснований українською владою.