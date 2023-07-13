Не безпосередня видача зброї: якими є реальні завдання НАТО

Північноатлантичний альянс є лише майданчиком для обговорення оборонних політик і стратегій. Рішення про надання членства і зброї ухвалюють уряди конкретних країн.

Про це 24 Каналу повідомив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, найважливішим досягненням України стало скасування Плану дій щодо членства НАТО (ПДЧ).

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"НАТО займається формуванням спільних оборонних політик, різних стратегій і створенням якихось спільних планів. Не треба прирівнювати країни, які входять у НАТО, до самого НАТО", – наголосив Божко.

Україна може зекономити до 10 років

Реалізація Плану дій щодо членства в НАТО розрахована на 7 – 10 років, тому його скасування може пришвидшити вступ України до Альянсу.

Водночас очевидно, що приєднання нашої країни до організації відбудеться не раніше завершення війни. Альянс не зацікавлений відкрито вступати у війну проти Росії.

"Прийняття України до НАТО залежить від політичної волі керівників країн-членів", – констатував Божко.

Саміт НАТО: основне

Як відомо, 11 – 12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО, від якого Україна очікувала конкретних рішень щодо членства в організації. Як результат, їй дозволили приєднатись в один етап – без виконання ПДЧ. Однак терміни залишаються невідомими.

Крім того, країни "Великої сімки" підписали спільну декларацію про підтримку України. Світові лідери планують надати нашій країні довгострокову безпекову та економічну підтримку, а також створити "програму реформ" для якнайшвидшої євроатлантичної інтеграції.

До того ж західні партнери оголосили про чергові пакети військової допомоги для нашої країни. Зокрема, мовиться про далекобійні ракети, тисячу мікродронів і ППО.

Україна має право приєднатись до Альянсу, якщо її одностайно підтримають усі країни-члени. Це регламентує 10 стаття Вашингтонського договору.