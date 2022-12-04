Вирок у Гаазі не передбачає смертної кари, – Данілов про гарантії безпеки для Росії

Французький президент Еммануель Макрон сказав, що коли Росія погодиться на мирні переговори, то має отримати гарантії безпеки. Тобто терористи та вбивці матимуть легітимність.

Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що окупантам замість Нюрнбергу пропонують підписання угоди і рукостискання.

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"Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився", – сказав Данілов.

На що можуть сподіватися окупанти

Як наголосив секретар РНБО, не Росія має отримати гарантії безпеки, а світ, якому вона загрожує. Він пригадав, що коли країна не має зброї, то вона не становить небезпеку. Це показав досвід Будапештського меморандуму 1994 року.

На думку Данілова, Росія має бути денуклеаризована й демілітаризована, а тоді це стане найкращою гарантією миру. Секретар РНБО зазначив, на що можуть розраховувати росіяни.

Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари, – заявив Данілов.

Що відомо про заяву Макрона