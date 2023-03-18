Які кадри потрібні у Повітряних Силах: відповідь Ігната

Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці. Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Про це розповів в інтерв'ю для 24 Каналу речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Дивіться також Росія часто запускає в Україну повітряні кулі: чи заважає це роботі військових

Яких військових шукають у Повітряних Силах

Він наголосив, що незалежно від мобілізації, Повітряним силам ЗСУ необхідна передусім потрібна вмотивована молодь. Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Це стосується і зенітників, які можуть освоїти новітню західну техніку, що вже працює в Україні, це і радіотехнічні війська, війська зв'язку, авіаінженери і, звісно ж, льотний факультет,

– заявив Ігнат.

За словами Ігната, із майбутнім вступом України в НАТО, перспектива військової служби, особливо в Повітряних Силах, виглядає вельми привабливою. Однак для цього обов'язково потрібно перемогти і відбудувати сильну країну, додав речник.

Які ракети не можуть збивати Повітряні сили ЗСУ

Згадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Ігнат говорив про те, що Повітряні сили нашої держави не можуть збивати гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Їх окупанти потенційно можуть випустити з літаків типу МіГ-31К.

Окрім того, речник раніше наголошував, що уже зовсім незабаром ЗРК Patriot прибудуть в нашу державу. За допомогою них ми зможемо збивати не лише ракети, а й літаки, що не може не тішити.

, що підрозділи протиповітряної оборони вже отримали на озброєння одні з найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі. Їх ставатиме дедалі більше, а згодом вони мають повністю замінити старий парк радянської техніки.