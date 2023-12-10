Які компанії роблять дрони для Росії, боротьба з ухилянтами: хронологія 655 дня війни

Окупанти не полишають спроб захопити хоча б Схід України, проте не досягають успіхів. Адже ЗСУ успішно відбивають атаки ворога та знищують їхній особовий склад і техніку.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни допомагають нам протистояти ворогу – читайте у тексті 24 Каналу.

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