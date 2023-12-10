Які компанії роблять дрони для Росії, боротьба з ухилянтами: хронологія 655 дня війни
Окупанти не полишають спроб захопити хоча б Схід України, проте не досягають успіхів. Адже ЗСУ успішно відбивають атаки ворога та знищують їхній особовий склад і техніку.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни допомагають нам протистояти ворогу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Видання The Washington Post написало, що Україна посилює боротьбу з ухилянням від мобілізації. Адже воїни нам потрібні більше, ніж військова допомога. Офіс генпрокурора заявив, що дрони для Росії, якими вона потім атакує Україну, виготовляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Експерти на 100% ідентифікували, що російська "Герань" – це іранські Shahed. Угорські перевізники заявили, що перекриють пункт пропуску "Загонь-Чоп" вже 11 грудня. Вони вимагатимуть скасування транспортного безвізу. Угорські автоперевізники сказали, що вимагають:
Які виробники створюють дрони для Росії
Угорські перевізники зібралися протестувати
Видання The Washington Post написало, що Україна посилює боротьбу з ухилянням від мобілізації. Адже воїни нам потрібні більше, ніж військова допомога.
Офіс генпрокурора заявив, що дрони для Росії, якими вона потім атакує Україну, виготовляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Експерти на 100% ідентифікували, що російська "Герань" – це іранські Shahed.
Угорські перевізники заявили, що перекриють пункт пропуску "Загонь-Чоп" вже 11 грудня. Вони вимагатимуть скасування транспортного безвізу.
Угорські автоперевізники сказали, що вимагають: