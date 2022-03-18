Які компанії відмовляються йти з російського ринку: влада анонсувала масштабні мітинги

Попри те, що весь цивілізований світ відвертається від Росії, деякі компанії відмовляються виходити з ринку агресора. Наприклад, Danone, Nestle, Unilever та P&G.

Наступного тижня влада планує організувати мітинги біля головних офісів компаній, які відмовляються припинити фінансування кривавого російського терору.

Важливо Міжнародні санкції зламають російську економіку, – експерт Atlantic Council

Де будуть мітинги

Metro – Дюссельдорф, Німеччина;

Danone – Париж, Франція;

Nestlé – Веве, Швейцарія;

Colgate-Palmolive – Нью-Йорк, США;

Johnson & Johnson – Нью-Джерсі, США;

Renault – Париж, Франція;

SKF – Гетеборг, Швеція;

Bosch – Герлінген, Німеччина;

Danieli – Буттріо, Італія;

Grundfos – Б’єррингбро, Данія;

Syngenta – Базель, Швейцарія;

DuPont – Делавер, США;

Dow Chemical – Мічиган, США;

Райффайзен банк – Відень, Австрія;

Unicredit – Мілан, Італія;

Société Générale – Париж, Франція;

Citi – Нью-Йорк, США.

Влада просить усіх, хто може взяти участь в протестах, заповнити форму.



Компанії, які не вийшли з російського ринку / Фото зі сторінки Криклія

Подоляк теж закликав виходити на мітинги

Радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що директори Danone, Nestle, Unilever та P&G завжди у рекламних кампаніях використовували усміхнених дітей. Тепер рекламні кампанії цих "продавців смерті" мають бути побудовані на чорно-білих знімках загиблих українських дітей.

І з гаслами відповідними: "Ви їсте цей кривавий шоколад, щоб росіяни із задоволенням убивали цих українських дітей!" Так от, відтепер і назавжди запам'ятайте, що всі ці мерзенні бренди навмисне, добровільно, з великою жадібністю оплачували криваву війну росіян проти України,

– наголосив чиновник.

Тому Подоляк теж наголосив, що треба виходити на мітинги, аби зруйнувати їхню репутацію.



Нові варіанти для реклами цих брендів / Фото зі сторінки Подоляка

Може зацікавити – У Росії продовжують битися за цукор: