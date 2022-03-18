Які компанії відмовляються йти з російського ринку: влада анонсувала масштабні мітинги
Джерело:фейсбук Владислава Криклія
Попри те, що весь цивілізований світ відвертається від Росії, деякі компанії відмовляються виходити з ринку агресора. Наприклад, Danone, Nestle, Unilever та P&G.
Наступного тижня влада планує організувати мітинги біля головних офісів компаній, які відмовляються припинити фінансування кривавого російського терору.
Важливо Міжнародні санкції зламають російську економіку, – експерт Atlantic Council
Де будуть мітинги
- Metro – Дюссельдорф, Німеччина;
- Danone – Париж, Франція;
- Nestlé – Веве, Швейцарія;
- Colgate-Palmolive – Нью-Йорк, США;
- Johnson & Johnson – Нью-Джерсі, США;
- Renault – Париж, Франція;
- SKF – Гетеборг, Швеція;
- Bosch – Герлінген, Німеччина;
- Danieli – Буттріо, Італія;
- Grundfos – Б’єррингбро, Данія;
- Syngenta – Базель, Швейцарія;
- DuPont – Делавер, США;
- Dow Chemical – Мічиган, США;
- Райффайзен банк – Відень, Австрія;
- Unicredit – Мілан, Італія;
- Société Générale – Париж, Франція;
- Citi – Нью-Йорк, США.
Влада просить усіх, хто може взяти участь в протестах, заповнити форму.
Компанії, які не вийшли з російського ринку / Фото зі сторінки Криклія
Подоляк теж закликав виходити на мітинги
І з гаслами відповідними: "Ви їсте цей кривавий шоколад, щоб росіяни із задоволенням убивали цих українських дітей!" Так от, відтепер і назавжди запам'ятайте, що всі ці мерзенні бренди навмисне, добровільно, з великою жадібністю оплачували криваву війну росіян проти України,
– наголосив чиновник.
Тому Подоляк теж наголосив, що треба виходити на мітинги, аби зруйнувати їхню репутацію.
Нові варіанти для реклами цих брендів / Фото зі сторінки Подоляка
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