Не лише Україна чи Ізраїль: у світі тривають 183 регіональні конфлікти

У 2023 році у світі тривають 183 регіональні та місцеві конфлікти. На жаль, це найвищий показник за останні три десятиліття і ці конфлікти не закінчаться швидко.

Журналісти Bloomberg ознайомилися з дослідженням збройних конфліктів, яке видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень у Лондоні. 24 Канал передає найголовніше з цього огляду.

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Насильства в світі тільки більшає, а в багатьох регіонах війна хронічна

У доповіді підкреслюється "нерозв'язність як визначальна риса сучасного глобального конфліктного ландшафту". Недержавні збройні угруповання, серед яких ХАМАС у Газі є лише найбільш помітною, відіграють зловісну роль. У багатьох місцях ці сили підтримуються деструктивними великими державами, зокрема, Росією та Іраном,

– ідеться в матеріалі.

Висловлено думку, що світові поки що не загрожує велика війна. Утім, напруженість між наддержавами зростає, зокрема між США і Китаєм.

Які гарячі точки є на карті світу

В статті ідеться, що в серпні 1914 року, коли почалася Перша світова, багато хто думав, що "все скінчиться до Різдва". Так сталося, бо Європа давно не переживала великих війн і вже забула, скільки горя це несе. Тож політики подумали, що війну можна використати як інструмент задля досягнення своїх цілей. І дуже помилилися. Зараз у схожій омані перебуває Путін.

Це, звісно, Україна й Ізраїль, де тривають війни. Та можливий збройний конфлікт і на Тайвані, а війна між Ізраїлем і Сектором Гази може перекинутися на весь Близький Схід. Також напружені відносини між Росією і Грузією, а стосунки між Алжиром і Марокко називають дуже поганими. "У Пакистані посилився внутрішній тероризм, а напруженість у відносинах з антимусульманським урядом Індії досягла небезпечно високого рівня", – відзначено у статті.

Що говорять цифри про війни у світі

Кількість людей, які гинуть у конфліктах, збільшилася на 14%, а кількість "насильницьких подій" – на 28%. У конфлікти втягується дедалі більше людей, які мають різні мотиви. Клубок нерозв'язних питань заплутується.

Міжнародний комітет Червоного Хреста налічує 459 озброєних груп, діяльність яких викликає гуманітарне занепокоєння, а під їхнім повним або частковим контролем перебувають 195 мільйонів людей. Чотири п'ятих цих груп мають достатній вплив на місцевому чи регіональному рівні, щоб стягувати податки і надавати певні державні послуги. Влада визнаних національних урядів не поширюється на значні території світового суходолу,

– констатують автори дослідження.

У різних країнах причини для конфліктів різні:

У світі є авторитарні держави – Росія, Китай, Іран, Туреччина та країни Перської затоки. Вони нехтують фундаментальними принципами міжнародного гуманітарного права. Між Росією і Заходом узагалі постала прірва.

У багатьох країнах Південної та Центральної Америки злочинні угруповання торгують наркотиками і впливають на владу.

У Сирії все ще режим Башара Асада, підтримуваний Росією.

В Іраці – релігійні протиріччя між сунітами та шиїтами.

М'янма, Нігерія, Афганістан – ці країни також названі як гарячі точки на карті світу.

Що буде далі з нашою планетою

Доки є напруженість між наддержавами – ООН неефективна, роблять висновок автори дослідження. Але, на жаль, прогнози невтішні: світ буде на пороховій бочці, а конфлікти триватимуть довго.