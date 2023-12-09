Україна неодноразово проводила зустрічі та конференції щодо цього питання. Низка країн вже погодилися й взяли міста "під опіку". Журналісти західного ЗМІ проаналізували, чи зможе Китай долучитися до програми відновлення й відбудови України.

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Дипломатичні зв'язки з Китаєм не розірвані

Китай хоч і заявляє про свою нейтральність, але у деяких питаннях підтримує Росію. До прикладу, Пекін допомагає окупантам ухилятися віл західних санкцій. Втім, Китай не розірвав ділові та політичні зв'язки з Україною. Крім того, Пекін також залежав від зернової угоди в Україні. Адже Китай був одним з найбільших отримувачів зернових вантажів з нашої країни.

До початку повномасштабного вторгнення Київ і Пекін покращували свої відносини. Так, китайські компанії почали укладати угоди щодо будівництва та фінансування будування нової лінії метро. Також Володимир Зеленський у 2021 році говорив Сі Цзіньпіну, що "Україна має бути для Китаю мостом в Європу".

Наразі в ЄС натякають, що Китай зможе повернутися до ділових угод після того, як закінчиться війна. Журналісти припускають, що у такий спосіб у Європі хочуть схилити Пекін на бік України. У Китаї вже почали працювати над своїм іміджем й намагаються стати "миротворцями". Зокрема, у лютому 2023 року Сі Цзіньпін презентував власне бачення формули миру й повідомив 12 пунктів щодо "врегулювання конфлікту". Втім, пропозиції Пекіна зустріли гостро, адже у них не передбачалося повного виведення російських військ з території України. Разом з тим, Сі Цзіньпін стверджував, що його країна "готова надати допомогу та відіграти конструктивну роль у післявоєнній відбудові".

Проте у The Economist стверджують, що говорити про таке ще зарано. Адже Пекіну доведеться обирати між Україною та Росією. За умови, що Пекін почне відкрито підтримувати Київ і допомагати у відбудові, Росія може "розлютитися" і "безмежна дружба" цих країн може опинитися під ударом.

Україна домовлялася з Китаєм про розбудову власної інфраструктури ще у 2013 році. У 2017 році Пекін започаткував ініціативу "Один пояс, один шлях", у рамках якої планувалося й інноваційне будівництво в Україні. Втім, у 2014 році Росія окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а у 2022 році – почала повномасштабне вторгнення. Все це у комплексі нібито як "відлякує" Пекін. Поки у Китаї не можуть відмовитися від дружби з Росією, й продовжують морально підтримувати окупантів, то говорити про їхнє залучення до відбудови України зарано.

Як візит Сі у США може вплинути на підтримку Росії

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 листопада провели важливу зустріч. Експерти наголошують, що головний результат цих переговорів – це відновлення комунікації між китайськими та американськими військовими.

Втім Китай, на думку фахівців, і далі продовжуватиме допомагати Росії з озброєнням, але не у такому обсязі.

"Як і раніше, Китай претендує на світову гегемонію. Він буде озброювати Росію проти України. Але підтримка Росії буде продовжуватись в обмеженому об'ємі. Це дуже важливо. Це не буде та підтримка, яку Захід надає Україні", – заявив експерт.