У Китаю та Індії свої інтереси: як вони використовують ситуацію в Росії

Китай, Індія та ПАР не допомагали Росії. А, мовляв, лише користувалися для власної вигоди ситуацією, в якій опинилася країна-агресорка.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина, зауваживши, що нещодавно ПАР заявила, що арештує Владіміра Путіна, якщо він приїде на її територію.

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Яковина переконаний, що Індія не рятувала Росію, торгуючи з нею нафтою. А навпаки, втягнула країну-агресорку в дуже тяжку ситуацію, адже розраховувалася з нею за нафту рупіями. Їх уже накопичилося в еквіваленті 38 мільярдів доларів.

Росія нічого не може зробити, не може витягнути їх з Індії, нічого на них купити не може. Лежать мертвим вантажем,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Просто користувалися ситуацією

Міжнародний оглядач зауважив, що Китай має свої інтереси, яких він дотримується, тож не особливо й допомагає країні-агресорці. Мовляв, він хоче якнайшвидше завершити війну, щоби ожила світова торгівля та у повному обсязі запрацювала китайська промисловість. Усе через те, що КНР нині має дуже серйозні економічні проблеми.

"Не думаю, що вони допомагали Владіміру Путіну. Думаю, що вони користувалися його ситуацією та дозволяли йому частково користуватися тими благами, які в них є", – вважає Іван Яковина.

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Усьому є межа

Однак рано чи пізно всьому приходить кінець, адже токсичність російського диктатора досягає таких масштабів, що навіть Індія, Південно-Африканська Республіка та Китай з ним не дуже хочуть мати справу.

Так, наприклад, китайська компанія Huawei зачинила свої відділення в Росії та вивела звідти людей. Усе, аби не потрапити під санкції США.

"Вона швидше припинить всі відносини з Росією, ніж опиниться під американськими санкціями. Таке відбувається часто-густо", – наголосив російський опозиційний журналіст.

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