Не США: Піонтковський сказав, хто може передати Україні літаки та далекобійні ракети

Україна вже протягом тривалого часу веде переговори з союзниками про бойові літаки та далекобійні ракети. Київ невдовзі справді може отримати і те, й інше.

Про це 24 Каналу повідомив російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський. Однак, за його словами, літаки та ракети для Києва нададуть не Сполучені Штати Америки.

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Піонтковський припустив, що таку військову допомогу Україні можуть надати інші союзники.

Розмова між Борисом Джонсоном та Беном Воллесом

Публіцист нагадав, що у грудні 2022 року у британському парламенті відбулася розмова між колишнім прем'єром Борисом Джонсоном та міністром оборони Беном Воллесом.

Джонсон спитав, чи є у Великої Британії засоби, які можуть допомогти українцям зупинити варварські обстріли з боку Росії. Воллес відповів, що Британія має такі ресурси. Це Storm Shadow – крилаті ракети повітряного базування,

– розповів Піонтковський.

Опозиціонер зазначив, що міністр оборони Великої Британії висловив готовність надати Україні такі ракети, якщо Росія не припинить обстрілювати Україну.

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Поляки й британці адаптували літаки МіГ-29 для ракет Storm Shadow

За словами публіциста, оскільки Storm Shadow – це ракети повітряного базування, то для них потрібні відповідні літаки.

"Мені точно відомо з джерел у Вашингтоні, що це були не порожні слова. Також вже давно йдуть розмови про те, що Польща готова передати Україні радянські літаки МіГ-29", – сказав опозиціонер.

Він нагадав, що раніше наданню Україні літаків МіГ завадили бюрократичні моменти з НАТО. Однак зараз, за словами Піонтковського, такий процес буде цілком можливий.

Весь наступний місяць після розмови Джонсона з Воллесом поляки й британці працювали над адаптацією літаків МіГ-29, аби вони могли нести британські ракети. Найближчим часом Польща та Велика Британія можуть передати Україні 20 – 30 літаків МіГ-29, оснащених ракетами Storm Shadow,

– розповів опозиціонер.

Піонтковський зазначив, що офіційна дальність таких ракет – 600 кілометрів. Однак експерти припускають, що Storm Shadow здатні вражати об'єкти на відстані до 1 тисячі кілометрів.

У Росії вже бояться ракет Storm Shadow

За словами російського публіциста, про те, що ймовірність надання Україні ракет Storm Shadow цілком реальна, свідчить паніка у російських пропагандистів.

Як зазначив Піонтковський, саме про ці ракети на одному з пропагандистських шоу говорив полковник Міхаїл Ходарьонок, який колись працював у головному оперативному управлінні генштабу Росії.

"Росіяни вже бояться цих ракет. На тому шоу оцінювали потужності ППО Москви. І Ходарьонок казав про Storm Shadow як про загрозу для Москви", – зазначив опозиціонер.

Україна може висунути ультиматум жителям Москви

Як зазначив Піонтковський, після того, як Велика Британія та Польща нададуть Україні літаки з ракетами, Київ може завдати сильного удару по Москві. Однак не фізичного, а політичного та психологічного.

Українська влада може зробити заяву, що у разі нової ракетної атаки на українські міста Україна вдарить по певних об'єктах у Москві. Це буде серйозним сигналом і для російських еліт, і для суспільства,

– наголосив публіцист.

Він додав, що жителі Москви погодилися на те, аби гинули українці й навіть мобілізовані росіяни, аби лише Владімір Путін міг задовольнити свою "геополітичну хіть".

"Якщо ж поставити москвичів перед вибором, чи готові вони гинути під ракетами заради фантазій Путіна, 99% з них будуть проти. Ця неготовність певним чином відобразиться на політичних рішеннях керівництва Росії", – зазначив Піонтковський.

Великий удар по Путіну

Він додав, що важливе саме таке формулювання питання, яке стане величезним ударом по диктатору.

"Якщо Путін наступного дня завдасть удару по українському місту, а у відповідь на Москву полетять десятки ракет Storm Shadow, то всі у Росії зрозуміють, що винен у цьому лише Путін", – сказав публіцист.

Україна просить літаки у союзників: коротко