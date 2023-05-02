Паніка окупантів після "бавовни" в Севастополі, ракетний терор: хронологія 433 дня війни

Українські захисники продовжують давати відсіч загарбникам, зокрема, на Бахмутському напрямку, де тривають найзапекліші бої. Разом з тим відомо, що Збройні Сили активно готуються до контрнаступу.

Вівторок, 2 травня, – це уже 433 доба широкомасштабної війни між Росією та нашою незламною державою. Хронологію подій цього дня читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:17 У Генштабі повідомили, що упродовж минулої доби ворог завдав 19 ракетних ударів. Водночас ЗСУ вдалось знищити 15 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Окрім того, загарбники завдали 17 авіаційних ударів, здійснили 25 обстрілів з РСЗВ. На жаль, є загиблі, поранені та руйнування інфраструктури.

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка,

– йдеться в повідомленні.

Також там зазначено, що Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських ЗРК та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Було збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

пункт управління;

6 районів зосередження озброєння і техніки;

2 склади боєприпасів;

1 склад пально-мастильних матеріалів.

04:32 У ГУР констатували, що головне завдання українських спецслужб – відірвати росіян від телевізора та показати реальність.

Більшість росіян продовжує більше довіряти телевізору ніж реальності. Але кількість таких "інцидентів" (атак БпЛА – 24 Канал) у різних куточках Росії зростає і буде зростати до повного виведення окупаційного корпусу з України,

– сказав речник Андрій Юсов.

Стало відомо, що на польсько-білоруському кордоні уже встановили 206-кілометровий електронний бар'єр. Залишилось лише добудувати 150 кілометрів цієї "стіни".Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що після нещодавньої "бавовни" в тимчасово окупованому Севастополі росіяни вивели в море більше кораблів, а саме – 10 суден.Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що рано чи пізно, але Україна отримає сучасну авіацію від США. Як аргумент він навів той факт, що раніше партнери говорили "це неможливо" про постачання іншої зброї. Однак потім вони змінили свою думку.