Паніка окупантів після "бавовни" в Севастополі, ракетний терор: хронологія 433 дня війни
Українські захисники продовжують давати відсіч загарбникам, зокрема, на Бахмутському напрямку, де тривають найзапекліші бої. Разом з тим відомо, що Збройні Сили активно готуються до контрнаступу.
Вівторок, 2 травня, – це уже 433 доба широкомасштабної війни між Росією та нашою незламною державою. Хронологію подій цього дня читайте у матеріалі 24 Каналу.
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06:17 У Генштабі повідомили, що упродовж минулої доби ворог завдав 19 ракетних ударів. Водночас ЗСУ вдалось знищити 15 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Окрім того, загарбники завдали 17 авіаційних ударів, здійснили 25 обстрілів з РСЗВ. На жаль, є загиблі, поранені та руйнування інфраструктури.
Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка,
– йдеться в повідомленні.
Також там зазначено, що Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських ЗРК та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Було збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- пункт управління;
- 6 районів зосередження озброєння і техніки;
- 2 склади боєприпасів;
- 1 склад пально-мастильних матеріалів.
04:32 У ГУР констатували, що головне завдання українських спецслужб – відірвати росіян від телевізора та показати реальність.
Більшість росіян продовжує більше довіряти телевізору ніж реальності. Але кількість таких "інцидентів" (атак БпЛА – 24 Канал) у різних куточках Росії зростає і буде зростати до повного виведення окупаційного корпусу з України,
– сказав речник Андрій Юсов.