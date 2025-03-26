"Питання, чи зможе Росія далі використовувати аеродром": ексофіцер Повітряних Сил проаналізував

Результати операції Повітряних сил ЗСУ по російському аеродромі "Енгельс", що в Саратовській області, невдовзі побачать. Росія змушена піти на деякі кроки.

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що якби Росія продовжувала активно бити по Україні крилатими ракетами класу Х – 101, Х – 555, Україна одразу б побачила наслідки влучання по аеродрому "Енгельс". Втім, Росія змінила використання цих ракет, щоб зменшити собівартість війни.

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На заміну їм прийшли безпілотники. Україна невдовзі побачить результати операції Повітряних сил ЗСУ.

Як атака вплинула на російську логістику

"Давайте пригадаємо перший удар по "Енгельсу", коли був застосований безпілотник "Стриж". Тоді російська стратегічна авіація була передислокована до аеродрому "Оленья" на безпечну відстань. Частина літаків перебувала в "Українці", частина – в "Оленьї". Але це показало, що аеродром незахищений і слабкий", – сказав Анатолій Храпчинський.

Він додав, що після цього Росія активно посилювала спроможності щодо захисту аеродрому в Енгельсі, при цьому продовжуючи використовувати його як основний аеродром спорядження для літаків стратегічної авіації.

Перед кожним масованим обстрілом літаки спочатку прилітали в "Енгельс", споряджувалися ракетами, потім поверталися в "Оленью" і вже звідти виконували бойові завдання.

Тому тут слушно було б зауважити, що насправді ми розірвали складне логістичне плече Росії, де відбувалося спорядження літаків стратегічної авіації,

– сказав Храпчинський.

Він додав, що на аеродромі в Енгельсі є два склади, які можуть забезпечувати оснащення російських літаків ракетами. Додатково є ще третій склад із ядерним озброєнням, зокрема ядерними боєголовками, але він знаходиться трохи південніше, приблизно за 8 кілометрів від самого аеродрому. Росія, ймовірно, буде замислюватися, чи ще може використовувати аеродром в Енгельсі, чи варто передислокувати літаки.

Зокрема, вона може використовувати такі аеродроми, як "Дягілєво", "Оленья" або "Моздок". Деякі з цих аеродромів набагато ближче до України, і це дозволяє завдавати по них ударів.

"Росія буде шукати інше місце, де зможе споряджати свої літаки. І це ускладнить логістику, тому що насправді готова база, де є все необхідне для обслуговування, підготовки та зберігання цих ракет, суттєво знищена. Додатково треба розуміти, що, мабуть, і засоби, які допомагали їм у цьому, також знищені", – сказав Храпчинський.

Він додав, що британська розвідка зазначала, що за час повномасштабного вторгнення Україна провела велику кількість високоякісних операцій на території Росії. Це і знищення літаків Ту – 22М3, і знищення літаків безпосередньо на аеродромах, і знищення літака А – 50У, і удари по системах раннього попередження про ядерну загрозу в Росії.

Храпчинський підсумував, що Сили оборони України протягом усього повномасштабного вторгнення демонструють світові, що Росія не може захистити свої надважливі ядерні об'єкти. Україна наочно показує, що Росія слабка у цьому питанні, і головним завданням зараз є не пошук шляхів примирення з Росією, а позбавлення її будь-яких потенційних можливостей воювати в наступні роки.