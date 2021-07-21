Лідирує "Слуга народу": які партії готові підтримати кияни на виборах до Верховної Ради

21:00

Працівники соціологічної групи "Рейтинг" опитали киян, за яку партію вони б голосували, якби парламентські вибори проходили в Україні у липні 2021 року. У трійці лідерів опинилися "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "УДАР".