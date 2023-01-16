В ISW припустили бойові плани Путіна на наступні 6 місяців у війни проти України

Росія хоче перехопити ініціативу і покласти край контрнаступальним успіхам України. Російський диктатор Владімір Путін змінює підходи ведення війни.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що Росія, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців

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Що задумав Путін

Вона буде спрямована на те, щоб перехопити ініціативу та покласти край низці оперативних успіхів України.

В ISW перерахували невдачі Росії у війні проти України. Експерти наголошують, що за останні 11 місяців Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні.

Зокрема, російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області та в Херсоні.

Також аналітики ISW стверджують, що масовані ракетні атаки по критичній інфраструктурі України під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвели до значних оперативних наслідків і не деморалізували українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль.

Як змінилася тактика окупантів

Зважаючи на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни, переконані в ISW.

ISW помітив розвиток таких напрямків:

Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил.

Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.

Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.

Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони та призначив командувачем воєнних дій начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни.

Також в ISW відзначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є несумісним із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни.