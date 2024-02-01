Які військово-політичні проблеми бачить Залужний і чому змінюється стратегія на війні

1 лютого 2024, 22:08
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Валерій Залужний

У новій статті Валерій Залужний приділив багато уваги тому, як вийти з глухого кута та перехопити ініціативу у ворога. Про небезпеки позиційної війни Головнокомандувач ЗСУ багато писав торік.

У новій статті ідеться про новий дизайн операцій і нову філософію бойових дій. Залужний виклав цілий перелік операцій, які може провести Україна, щоб уплинути на Росію. 

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Що Залужний думає про ситуацію на фронті

Досвід ведення бойових дій Збройними Силами України, особливо в 2022-2023 роках, є унікальним, і досі залишається лише нашим надбанням, а тому, невпинно шукаючи шлях до Перемоги, зобов'язує нас постійно проводити ревізію наявних спроможностей, від яких залежить результат ведення бойових дій, та шукати шляхи здобуття переваги над противником,
– пояснює головком.

У статті багато йдеться саме про те, як же найкраще використати наявні в України спроможності.

Які проблеми бачить Залужний зараз і чому змінюється стратегія

Тому, що розвиваються озброєння та військова техніка. Особливо це стосується безпілотних систем: застосування дронів для України зараз є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми.

Але розвиток БпЛА – не єдина причина для змін. Є низка інших причин, усі можна вважати проблемами. І всі вони змушують шукати нові форми застосування Сил оборони.

Які проблеми бачить Залужний:

  • військова підтримка скорочується через нестабільну політичну ситуацію;
  • Росія може спровокувати низку нових конфліктів, як робила це в Ізраїлі чи Ємені, щоб відволікти партнерів;
  • бойові дії в Україні інтенсивні, а в світі дефіцит пороху – і в західних партнерів виснажений запас ракет та боєприпасів до артилерії та ППО;
  • санкції не достатньо ефективні, Росія змогла розгорнути виробничі потужності в себе і в своїх союзників, тепер веде позиційну війну на виснаження;
  • у Росії значно більший мобілізаційний ресурс, а державні інституції в Україні неспроможні "покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів";
  • нормативно-правова база, яка регулює оборонно-промисловий комплекс в Україні, недосконала, її частково монополізували, через що виробляти вітчизняні боєприпаси складніше і ми більше залежимо від постачання союзниками;
  • подальший характер збройної боротьби такого масштабу невизначений, союзникам складніше визначити пріоритети підтримки.

Які завдання Залужний визначив на 2024 рік і на чому слід зосередитися армії – читайте тут.

 

Автор: Ірина Чеботнікова