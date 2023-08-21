У росіян проблеми з транспортною інфраструктурою: Жданов описав, що з логістикою ворога
Через руйнування транспортних шляхів ворог не може організувати безперебійну доставку вантажів з окупованого Криму на фронт. Тому російській загарбники знову починають перевозити вантажі морським шляхом.
Це свідчить про серйозні проблеми з Кримським мостом, зокрема із залізничною частиною. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Комплексна робота
У росіян проблеми з транспортною інфраструктурою. За словами наших партизанів у Криму, окупанти навіть не можуть відправити вантажні ешелони й цистерни для підвезення палива.
Також зараз окупанти намагаються відновити переправу, але вже не на поромах, бо їх навряд чи зможуть завести й поставити у стрій, тому перевозитимуть на великих десантних кораблях. Наразі у ворога залишилося 5 штук ВДК,
– сказав Жданов.
На думку військового експерта, такий результат досягнули завдяки комплексній роботі й за допомогою партизанів, і ракет Storm Shadow. Партизани, ймовірно, надавали розвіддані, Збройні Сили завдавали удари по мостах, де окупований півострів стикається з материковою Україною, а спецслужби працювали над Кримським мостом.
"Тут брали участь всі. Нещодавно там (на Кримському мосту – 24 Канал) знову сталася велика "бавовна" і задимлення. Але, на жаль, ми досі не знаємо результатів цих вибухів. Однак головний результат те, що там є величезні проблеми з логістикою і транспортною інфраструктурою. Це комплексний захід", – додав Жданов.
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Що відомо про логістичні проблеми росіян у Криму
- Україна атакує логістику ворога на тимчасово окупованому півострові. Через це у ворога почалися серйозні проблеми з транспортною інфраструктурою, зокрема на одній зі станцій стоїть безліч потягів з цистернами.
- За даними партизанів руху "Атеш", зараз біля Кримського мосту перебуває 5 вантажних кораблів. Ймовірно, ці судна перевозять військову техніку та спорядження.
- Після атак по Кримському мосту логістика для росіян суттєво ускладнилась. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, шляхи постачання перевантажені, тому для забезпечення потреб армії росіяни використовують ті самі напрямки, що і для цивільних.