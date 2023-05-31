Міноборони Росії намагається приховати свої великі втрати, штучно завищуючи українські, – ISW

В оборонному відомстві ворожої держави продовжують заявляти, що втрати у їхній армії від початку так званої "спеціальної військової операції" мінімальні. Водночас західні аналітики запевняють, що у Кремлі брешуть.

У середу, 31 травня, в Інституті вивчення війни опублікували щоденний аналіз ситуації подій російсько-української війни. З поміж іншого, там йдеться про те, що міністерство оборони Росії, очевидно, намагається приховати значні втрати своєї держави в Україні.

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У Кремлі також брешуть про втрати ЗСУ

Як запевняють експерти, у Москві разом з тим штучно завищують втрати України в цій війні.

Власне, 30 травня міністр оборони ворожої держави Сєргєй Шойгу заявив, що за останній місяць російські війська нібито знищили "неймовірну кількість" української зброї, що передав Захід, зокрема ракети великої дальності.

Шойгу відзначив заявлені успіхи та навчання, а також нагородив російські формування та вихвалявся майбутніми літніми військовими навчаннями,

– написали в ISW.

Окрім того, там навели слова воєнкора, пов'язаного з ПВК "Вагнера", що розкритикував Шойгу. Водночас він зазначив, що заяви чиновника настільки нереалістичні, що вони, без сумніву, – фейкові.

У ворога все більше проблем

Станом на 30 травня було відомо, що на війні проти нашої держави загинуло 207 440 окупантів. Лише за минулу добу – 410 бійців. Про це повідомляли в командуванні української армії.

Військовий експерт Петро Черник не так давно заявляв, що в загарбників проблеми з виробництвом танків, зокрема Т-72. Як він зазначив, заводи росіян можуть виготовляти на місяць всього від 20 до 25 одиниць такої техніки. Це вважається вкрай поганим показником.

Окрім того, в партизанському русі "Атеш" констатували, що путінські бійці покидають позиції на Донеччині. Однак з пустими руками вони не тікають, а грабують оселі мирних людей.

Голландська група з відкритим кодом Oryx 29 травня інформувала, що з початку війни Росія втратила понад 2 000 танків і 2 366 БМП.