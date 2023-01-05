Бої не сповільняться взимку: WP дослідив шанси на отримання бронетехніки Україною

Напередодні Джо Байден підтвердив можливість направлення в Україну бойових машин піхоти Bradley. Також в адміністрації президента США не чекають, що взимку війна в Україні сповільниться.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, Bradley можуть включити в пакет озброєнь, про який буде оголошено вже цього тижня.

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Яку ситуацію на фронті прогнозує адміністрація Байдена

Збройним Силам України необхідна можливість проводити загальновійськові маневри, а бронетехніка від союзників дозволить їм розпочати бій із противником і рухатися вперед під вогнем,

– заявив західний чиновник.

Ба більше, за даними іншого високоставленого чиновника адміністрації, бойові дії протягом зимових місяців не сповільняться. Натомість вони продовжаться в "найближчому майбутньому".

Окрім того, замість того, щоб навчати невеликі підрозділи з певними системами озброєнь, союзники діють по-іншому. Зокрема, вони виводять тисячі українських воїнів із фронту для навчання комбінованим маневрам у Європі.

Чи нададуть Україні Abrams

За даними видання, адміністрація Байдена досі виключає передачу Україні бойових танків Abrams, які важать 55 тонн.

Високопосадовець у Вашингтоні заявив, що причини такого рішення – технічні. За його словами:

газотурбінний двигун танків Abrams споживає паливо "з величезною швидкістю";

вони схильні до ламання;

вимагають значного досвіду обслуговування.

Видання зауважило, що танки такі важкі, що 45-му президенту США Дональду Трампу відмовили в планах включити їх у святкування Дня незалежності США у 2019 році. Адже їхні гусениці зі сталевих пластин могли зруйнувати міські вулиці.

Натомість Bradley важить 28 тонн, пересувається на гусеницях, вміщає 3 солдат екіпажу та має місця для шести додаткових військових.

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