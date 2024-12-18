На що найбільше скаржилися військові у 2024 році: Лубінець розкрив деталі

Дмитро Лубінець заявив, що у 2024 році збільшилася кількість зафіксованих порушень прав людини порівняно з 2023 роком. Омбудсмен розповів, на що найбільше скаржилися військовослужбовці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини водночас наголосив про зменшення випадків "фізичної бусифікації", передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Порушення прав захисників

За словами Лубінця, упродовж 2024 року до нього звернулися майже 4 тисячі чинних військовослужбовців.

На першому місці – звернення, які стосувалися порушених прав на відпустку і на виплату допомоги при пораненні. Також були окремі звернення щодо незаконних дій командирів.

До слова, нещодавно розголосу набули факти знущань з військових у 211-тій бригаді. Наразі омбудсмен не може назвати точну кількість постраждалих. Він зауважив, що ще з вересня поточного року були звернення по цій ситуації.