Тактика Першої світової, – Мусієнко назвав цілі росіян на Сумщині

Росія використовує бронепотяги, зокрема на Запорізькому напрямку. Вона застосовує методи Першої світової війни – на бронепотяги встановлюють звичайні зенітні установки для оборони та супроводу вантажів.

Про це розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу. Він пояснив, що ідея бронепотягів з'явилася через зростання нападів українського підпілля та руху спротиву на залізницю.

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На Півночі росіяни частіше дезертують

Мусієнко також додав, що успішні спецоперації українських сил змушують ворога посилювати заходи з логістики та безпеки свого угруповання.

Зокрема, на Запорізькому напрямку перекидають Росгвардію та карателів для російських військ на Курщину і Сумщину,

– сказав Олександр Мусієнко.

Він додав, що йдеться про солдатів, які почали дезертирувати. Російські пабліки поширюють інформацію, що після загибелі героя Росії – генерал-майора, заступника командувача військово-морського флоту Росії Михайла Гудкова – посипалося командування бригади і сектору. Через це серед особового складу часто фіксують відмови виконувати накази.

"Перекидання Росгвардії, зокрема кадирівців, пов'язане з необхідністю запобігати дезертирству. Ось така роль може бути. Щодо безпосередньої активності – вантажі часто перекидаються по фронту. У ворога є проблеми з логістикою, до яких докладаються наші Сили оборони", – сказав Мусієнко.

Ворог "забуксував" через спротив України

Він пояснив, що на Сумщині ворог більше не просувається вглиб України. Ворог тримає смугу "буферної зони", готується до наступу і хоче встановити її, а можливо – розширити і просунутися до міста Суми.

ЗСУ трохи "підрізали" фланги ворога, який намагався розширити плацдарм у зонах відповідальності бригад територіальної оборони. Вдалося зупинити його просування, зрізати фланги і зміцнити позиції, щоб ворог не мав успіхів.

Він пояснив, що ворог, ймовірно, намагатиметься утримати існуючий плацдарм. Також додав, що, хоч і незначна, частина території Росії в Курській області досі перебуває під контролем підрозділів ЗСУ. Там вони мають надійні оборонні рубежі і завдають ударів противнику.

Що відбувається на Сумському напрямку: дивіться по карті

Мусієнко зазначив, що британська розвідка відзначає: ліквідація російських генералів, штабів і командного складу, а також удари по Курщині за останні тижні суттєво підірвали здатність Росії керувати військами.

Виник організаційний безлад. ЗСУ скористалися ситуацією, провели низку успішних контрнаступів і планують їх продовжувати. Навіть із наявними ресурсами вдається не лише стримувати ворога, а й іноді контратакувати.