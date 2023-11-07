Які тунелі є в Секторі Гази: Шлеймович описав їх особливості

Днями Ізраїль заявив, що ЦАХАЛ розпочинає операцію зі знищення тунелів ХАМАС у Секторі Гази. Мовиться про ті, що перейшли під контроль країни з моменту наземного наступу. Але тут можуть бути певні складнощі.

Про них 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович. Одна з проблем – не до кінця ідентифіковані ті місця, де тримають заручників.

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Знищення тунелів ХАМАС

Ще одна проблема – у призначені тунелів. Вони розташовані не просто під цивільною інфраструктурою, а часто це системи життєзабезпечення цих же об'єктів.

"Тобто не можна заблокувати вентиляцію, не спричинивши проблем для лікарні", – пояснив редактор порталу.

Тому такі методи, як затоплення не використовуються. Оскільки не відомо який збиток це принесе.

Еміль Шлеймович про особливості тунелів в Секторі Гази: дивитись відео

Також є тунелі, які використовуються як комунікаційні або звичайні лази. Завдяки сучасним технологіям вони просвічуються.

Наша армія давно взяла ті села, які були близько біля кордону і там видні ці тунелі, які йдуть всередину Гази. Є свідчення, що були бої у самих тунелях, що туди заходили спецпризначенці,

– відзначив Шлеймович.

Але просуватися ізраїльська армія вимушена обережно. За словами Шлеймовича, бойовики тримають у тунелях склади зі зброєю та паливом. Все це може злетіти у повітря.

"Тому просування йде повільно, аби більше мешканців Гази встигли залишити території, які близько до боїв", – додав він.

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