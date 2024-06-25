Хто несе найбільшу загрозу для Путіна: Піонтковський назвав можливі угруповування

На Росії почастішали теракти. Зокрема, надвечір 23 червня у двох містах Дагестану – Дербенті та Махачкалі невідомі озброєні люди обстріляли православні церкви, синагогу та пост поліції.

Ймовірно, за цим стоїть північнокавказьке відділення Ісламської держави Wilayat Kavkaz. Російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, як не парадоксально, але ці люди близькі путінській владі.

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Проблем виникає дедалі більше

Найбільшу загрозу російському президенту зараз становлять якраз ідейно близькі. Зокрема, на Кавказі це антизахідні, антиєврейські, ісламські фашисти.

Водночас у Москві й загалом у Росії у Владіміра Путіна все більше проблем виникає із z-аудиторією, якій він повинен догоджати і яка ставить цілком законні питання про те, чому не реалізовуються його погрози.

Це розпочалося, коли Еммануель Макрон попустив Путіна й сказав, що збирається вводити французькі війська в Україну, а також паралельно нагадав, що Франція теж ядерна країна,

– мовив Піонтковський.

Після терактів російській у республіці Дагестан, внаслідок яких загинуло 25 людей, Кремль удає стабільність, президент країни ігнорує події, не виступаючи зі спеціальним зверненням.

Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що теракт проти "братства, багатонаціональної єдності та конфесійної неподільності" республіки є спробою розколоти Дагестан. Водночас у МЗС Росії поскаржилося, що терористи в Дагестані намагалися посіяти міжрелігійну ворожнечу.