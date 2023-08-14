Поблизу Бахмута тривають запеклі бої: ЗСУ продовжують просування на південному фланзі

Українські бійці продовжують наступальні дії поблизу Бахмута. Протягом минулого тижня Збройні Сили звільнили 3 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку.

Водночас ворог прагне відновити втрачені позиції, тож стягнув велику кількість артилерії, дронів та особового складу. Військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу про ситуацію у районі Бахмута.

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Ідуть запеклі бої

Ворог перекинув резерви на північний фланг Бахмута й зупинив просування у районі Берхівки і Ягідного. Тому підрозділи Сил оборони України перейшли до оборони, контратакують й ведуть бої такого роду.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

На півдні міста-фортеці йде поступове, невелике просування, адже й туди противник перекинув свої резерви. Ідуть запеклі бої навколо Кліщіївки, Андріївки й Курдюмівки.

"У частину Кліщіївки вже зайшли наші війська. Там іде напружена робота щодо подальшого просування", – зазначив Романенко.

Куди окупанти перекидають резерви на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку