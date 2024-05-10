Майже 1000 окупантів та десятки одиниць різної техніки: шалені втрати ворога на 10 травня
10 травня 2024, 07:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники не полишають спроб захопити Україну, проте наші захисники потужно протистоять ворогу. Так, протягом минулої доби було ліквідовано 980 окупантів.
Зокрема, протягом доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та зброї. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 479 тисяч особового складу.
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Які втрати Росії на фронті
Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила::
- особового складу – близько 479 710 (+980) осіб,
- танків – 7 434 (+5),
- бойових броньованих машин – 14 313 (+32),
- артилерійських систем – 12 387 (+47),
- РСЗВ – 1 062 (+4),
- засобів ППО – 795 (+2),
- літаків – 349 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 826 (+51),
- крилаті ракети – 2 192 (+0),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 691 (+73),
- спеціальна техніка – 2 031 (+4).
Ситуація на фронті: основне
- За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- На Куп'янському, Лиманському Бахмутському Авдіївському напрямку Збройні сили України відбивали атаки ворога. На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.