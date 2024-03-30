Понад 700 окупантів та десятки одиниць різної техніки: шалені втрати ворога на 30 березня
30 березня 2024, 07:52Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники не полишають спроб захопити Україну, проте наші захисники потужно протистоять ворогу. Так, протягом минулої доби було ліквідовано близько 730 окупантів.
Зокрема, протягом доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та зброї. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 441 тисячі особового складу.
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Які втрати Росії на фронті
Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила::
- особового складу – близько 441 520 (+730) осіб,
- танків – 6 951 (+29),
- бойових броньованих машин – 13 284 (+20),
- артилерійських систем – 11 006 (+15),
- РСЗВ – 1 023 (+0),
- засобів ППО – 736 (+1),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 701 (+45),
- крилаті ракети – 2 046 (+24),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 670 (+25),
- спеціальна техніка – 1 814 (+7).